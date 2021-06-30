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Правительство утвердило методику расчета доли торговой сети в розничном товарообороте

30.06.2021 10:13 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило положения о торговом реестре и определении методики расчета доли субъектов торговли в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах Минска, городов областного подчинения и районов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №363 от 25 июня 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Доля субъекта торговли определяется как отношение его розничного товарооборота продовольственных товаров за год к официальной статистической информации о розничном обороте в разрезе регионов, выраженное в процентах.

Кроме того, постановлением определяются порядок создания и ведения государственного информационного ресурса "Торговый реестр Республики Беларусь", состав включаемых в него сведений, порядок их внесения и исключения, размещения на официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли, а также порядок предоставления заинтересованным информации из реестра.

Документом также вносятся изменения в постановления Совмина о регулировании торговли. Постановления приводятся в соответствие с обновленным законом "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь".

Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Доля субъекта торговли определяется как отношение его розничного товарооборота продовольственных товаров за год к официальной статистической информации о...
 
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