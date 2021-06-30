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Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

30.06.2021 10:13 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 июня 2021 года №366, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, ставки экспортных пошлин повышаются на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты - до $61,5 за 1 т (ранее - $58,8); прямогонный бензин - $33,8 за 1 т (ранее - $32,3); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $18,4 за 1 т (ранее - $17,6).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 июня. Тогда они также повышались.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 июня. Тогда они также...
 
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