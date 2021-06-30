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Миссия МАГАТЭ по вопросам физической защиты начала работу на площадке БелАЭС

30.06.2021 11:45 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия МАГАТЭ по вопросам физической защиты начала работу на площадке БелАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Эксперты консультативной миссии МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) начали работу на площадке БелАЭС. В течение двух дней они изучат материалы по вопросам функционирования системы физической защиты БелАЭС, а также посетят объекты станции", - рассказали в пресс-службе.

Работа экспертной группы будет выстроена по нескольким ключевым направлениям: оценка национального режима обеспечения физической ядерной безопасности ядерного материала и ядерных установок, оценка системы физической защиты ядерного материала при транспортировке, обзор информационной и компьютерной безопасности.

В состав миссии входят эксперты из России, Франции, Великобритании, Швейцарии, США.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты консультативной миссии МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) начали работу на площадке БелАЭС. В...
 
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