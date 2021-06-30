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Чеботарь: Форум регионов для предприятий - возможность показать себя и найти контрагентов

30.06.2021 12:31 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум регионов Беларуси и России для предприятий - возможность показать себя и найти контрагентов. Об этом сегодня журналистам заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь во время заседания межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству на полях VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для большинства предприятий площадка Форума регионов - это возможность показать себя, прорекламировать, найти контрагентов. Ну и заключение контрактов в рамках форума - это стабильный результат на будущее. Это всегда возможность прийти в следующем году и показать свой рост", - сказал Юрий Чеботарь.

По его словам, площадка МПК позволила обсудить различные темы. "Прежде всего мы говорим о тех прорывных направлениях, которые свойственны экономикам наших двух стран. Нас интересуют темы цифровизации, высокотехнологичных производств, конечно же, кооперационные проекты. Здесь у нас традиционно высокий потенциал. Мы говорим о том, что половина белорусских предприятий сегодня работает с российскими компаниями. Сегодня каждый четвертый двигатель на нашем предприятии закупается в России. Одновременно где-то треть нашей сельхозтехники поставляется в Российскую Федерацию. Это пример кооперационных цепочек, их развертывания. В том числе мы говорили о поддержке мероприятий и инфраструктуры для высокотехнологичных производств, для стартап-мероприятий. Есть темы работы с такими прорывными направлениями, как фонд "Сколково", в том числе с нашими технопарками, и соответствующие мы определили точки и направления сотрудничества", - отметил первый замминистра экономики.

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал 29 июня и пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Сегодня каждый четвертый двигатель на нашем предприятии закупается в России. Одновременно где-то треть нашей сельхозтехники поставляется в Российскую Федерацию....
 
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