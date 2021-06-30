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Внешний госдолг в январе-мае уменьшился на 2,5%, до $18,1 млрд

30.06.2021 13:11 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг по состоянию на 1 июня 2021 года составил $18,1 млрд, уменьшившись с начала года на $0,5 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,5%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе - мае 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $194,1 млн, в том числе $123,2 млн - правительства России, $55,3 млн - МБРР, $13,7 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $1,9 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе - мае 2021 года составило $700,5 млн, из которых $310,2 млн - правительства и банков России, $214,4 млн - банков Китая, $112,1 млн - ЕФСР, $59,9 млн - МБРР, $3,2 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 июня 2021 года составил Br57,4 млрд и уменьшился по сравнению с началом 2021 года на Br0,4 млрд, или на 0,7%.

Внутренний государственный долг на 1 июня составил Br11,5 млрд, увеличившись с начала года на Br1,7 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 16,8%.

В январе - мае 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $729 млн и Br137 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $23 млн и Br92,2 млн.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В январе - мае 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $194,1 млн, в том числе $123,2 млн - правительства России, $55,3 млн - МБРР, $13,7 млн -...
 
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