|
Курсы валют на 30 июня
30.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и евро и окреп к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 53 копейки, евро - 3 рубля 1 копейка. И 3 рубля 50 копеек стоят 100 российских рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и евро и окреп к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 53 копейки, евро - 3 рубля 1 копейка. И 3 рубля 50...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)