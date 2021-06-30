Минэнерго Казахстана рассказало, когда могут начаться поставки нефти в Беларусь

Источник материала: БелТА

30 июня, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Казахстан начнет поставку в Беларусь нефти и нефтепродуктов не раньше осени текущего года. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

"Недавно было подписано соглашение о поставке нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь. Теперь нам предстоит ратифицировать данное соглашение, и после ратификации парламентом мы составим план и перечень товаров, которые могут быть поставлены в Республику Беларусь, там же будут обсуждаться виды нефтепродуктов и объемы", - сказал Нурлан Ногаев.

Министр уточнил, что это произойдет не раньше осени текущего года. "Сегодня состоялось закрытие седьмой сессии парламента РК, и осенью, когда возобновит парламент свою работу, мы внесем данный документ на ратификацию", - уточнил Нурлан Ногаев.

Соглашение между правительствами Беларуси и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь подписано 28 июня в Нур-Султане по итогам переговоров премьер-министра Беларуси Романа Головченко и премьер-министра Казахстана Аскара Мамина. Как заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, в ближайшее время на уровне субъектов хозяйствования двух стран будут обсуждаться конкретные объемы и сроки поставок нефти.-0-