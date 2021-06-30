Дефицит республиканского бюджета за январь-май 2021 года составил 976,4 млн рублей

Республиканский бюджет Беларуси в январе-мае 2021 года исполнен с дефицитом в размере Br0,98 млрд,

Информация об этом размещена на сайте министерства финансов страны.

За январь-апрель этот показатель составлял Br748,9 млн. Таким образом, за май дефицит увеличился на Br227,5 млн.

Доходы республиканского бюджета в январе-мае составили Br10,8 млрд (45,7% уточненного годового плана), расходы - Br11,81 млрд (39,8%).

Поступление НДС составило Br6,1 млрд, или 44,1%. Налога на прибыль поступило Br1,6 млрд, или 49,4%. Акцизы поступили в сумме Br1,4 млрд, или 43,3%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br2,2 млрд, или 55,1%. Поступления в Фонд социальной защиты населения - Br7,9 млрд (41,5%).

По состоянию на 1 июня задолженность по налогам и сборам составила 180,5 млн рублей.

Расходы республиканского бюджета на общегосударственную деятельность были равны Br6,82 млрд (44,3% плана), на финансирование национальной экономики - Br1,42 млрд (35,3%), социальной сферы - Br1,95 млрд (35,2%).

На общегосударственную деятельность направлено Br5,4 млрд (40,2%), на финансирование национальной экономики - Br2,5 млрд (39,3%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br8,2 млрд (41,8%).

Расходы бюджета сектора госуправления за январь-май 2021 года составили Br24,1 млрд (40,0%).

Парламент Беларуси принял бюджет на 2021 год с дефицитом Br4 млрд, или 2,6% прогнозного ВВП. Между тем, по данным Минфина, по состоянию на конец июня уточненные параметры бюджета (не требуют законодательной корректировки) предусматривают рост дефицита по сравнению с ранее утвержденным в 1,5 раза - до Br6 млрд при доходах Br23,68 и расходах Br29,7 млрд.