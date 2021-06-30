Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый, отвечая на вопросы журналистов, рассказал об атмосфере в коллективе и текущей работе предприятия в нынешних непростых условиях, передает корреспондент БЕЛТА.

На "Беларуськалии" сегодня чествовали лучших работников - тех, чьи имена будут занесены на доску почета предприятия. По этому торжественному поводу руководство Беларуськалия организовало для передовиков производства экскурсию во Дворец Независимости. "Сегодня мы чествуем во дворце передовиков производства, которые своим трудом доказали, что только труд, только единый коллектив может выполнить те задачи, которые стоят перед каждым предприятием. Это - лучшие", - сказал Иван Головатый. Он пояснил, что на протяжении ряда лет по случаю чествования передовиков производства "Беларуськалий" организует посещение знаковых мест в Беларуси. "Сегодня нам особенно приятно, почетно, потому что в преддверии Дня Независимости нам удалось посетить, показать работникам Дворец Независимости", - отметил он.

Журналисты поинтересовались атмосферой в коллективе в связи с внешним давлением на страну в целом и на "Беларуськалий" в частности, спросив: "Когда дышат в спину - это мотивирует?"

"Безусловно. Когда сложно, всегда есть повод лишний раз оглянуться, собраться и придумать что-то новое, новый проект, новое производство. Поэтому все это у нас воспринимается как определенный вызов и посыл для развития предприятия в дальнейшем", - заявил в ответ Иван Головатый.-0-