ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гендиректор "Беларуськалия": Сложности дают повод оглянуться, собраться и придумать что-то новое

30.06.2021 15:57 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый, отвечая на вопросы журналистов, рассказал об атмосфере в коллективе и текущей работе предприятия в нынешних непростых условиях, передает корреспондент БЕЛТА.

На "Беларуськалии" сегодня чествовали лучших работников - тех, чьи имена будут занесены на доску почета предприятия. По этому торжественному поводу руководство Беларуськалия организовало для передовиков производства экскурсию во Дворец Независимости. "Сегодня мы чествуем во дворце передовиков производства, которые своим трудом доказали, что только труд, только единый коллектив может выполнить те задачи, которые стоят перед каждым предприятием. Это - лучшие", - сказал Иван Головатый. Он пояснил, что на протяжении ряда лет по случаю чествования передовиков производства "Беларуськалий" организует посещение знаковых мест в Беларуси. "Сегодня нам особенно приятно, почетно, потому что в преддверии Дня Независимости нам удалось посетить, показать работникам Дворец Независимости", - отметил он.

Журналисты поинтересовались атмосферой в коллективе в связи с внешним давлением на страну в целом и на "Беларуськалий" в частности, спросив: "Когда дышат в спину - это мотивирует?"

"Безусловно. Когда сложно, всегда есть повод лишний раз оглянуться, собраться и придумать что-то новое, новый проект, новое производство. Поэтому все это у нас воспринимается как определенный вызов и посыл для развития предприятия в дальнейшем", - заявил в ответ Иван Головатый.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналисты поинтересовались атмосферой в коллективе в связи с внешним давлением на страну в целом и на "Беларуськалий" в частности, спросив: "Когда дышат в спину -...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Дефицит республиканского бюджета за январь-май 2021 года составил 976,4 млн рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by