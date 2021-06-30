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Стресс сотрудников компании на рабочем месте каждый год обходится мировой экономике в $ 8 трлн

30.06.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Стресс сотрудников компании на рабочем месте каждый год обходится мировой экономике больше чем в $ 8 трлн. К такому выводу пришли международные аналитики, которые опросили 1000 человек из 116 стран. По словам экспертов, в 2020 году стресс, беспокойство, гнев и другие негативные эмоции работников достигли рекордного уровня. С начала пандемии 7 из 10 сотрудников испытывают трудности на рабочем месте, а 80 % и вовсе активно не вовлечены в трудовой процесс. Все это приводит к снижению производительности труда, а глобальная экономика недополучает почти 10 % ВВП ежегодно.


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Стресс сотрудников компании на рабочем месте каждый год обходится мировой экономике больше чем в $ 8 трлн. К такому выводу пришли международные аналитики, которые...
 
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