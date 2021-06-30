Мировые цены на нефть сменили направление

Источник материала: БT

Мировые цены на нефть прервали восходящее движение. После неуклонно восходящего тренда, показав максимум $ 76, баррель Brent впервые скорректировался вниз до $ 74. Каких-то особо значимых причин для изменений рыночной конъюнктуры на нефтяном рынке эксперты не отмечают. Одна из версий аналитиков - нефтяные цены могли притормозить из-за элементов неопределенности вокруг ожидаемых планов ОПЕК+ относительно конкретных объемов прибавки добычи с августа. Прогноз - понижательные движения по нефти если и последуют, то окажутся ограничены снизу отметками в $ 72 за баррель.

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