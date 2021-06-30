Источник материала: БT

На БУТБ прошли первые торги лесопродукции в Великобританию. Почти 5 тысяч кубометров пиломатериалов на сумму $ 2,5 млн реализованы в эту страну. Торги стали первым опытом продажи лесопродукции на британский рынок в виде комплексных многобазисных лотов. С декабря прошлого года такой механизм успешно применяется в работе с китайскими компаниями. Это позволило существенно нарастить экспорт белорусских товаров в Поднебесную. За последние полгода Великобритания наряду с Китаем - одно из самых быстрорастущих экспортных направлений на биржевой площадке.

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