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Строительная отрасль Беларуси сумела адаптироваться к условиям эпидограничений

30.06.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Строительная отрасль Беларуси сумела адаптироваться к условиям эпидограничений. Об этом накануне журналистам рассказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. По его словам, наша страна в свое время приняла правильное решение не останавливать производства из-за COVID-19. Однако в связи с тем, что многие страны все же закрыли свои границы, и их политика была направлена на поддержку именно своих производителей, объемы экспорта белорусских строительных материалов и услуг сократились. В целом по итогам 5 месяцев года по отрасли наблюдается поступательный рост в части экспорта товаров и услуг. Например, в Азербайджан в первом квартале организации строительного комплекса Беларуси поставили продукции более чем на $ 3,5 млн, а это двукратный рост за год.


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Строительная отрасль Беларуси сумела адаптироваться к условиям эпидограничений. Об этом накануне журналистам рассказал министр архитектуры и строительства...
 
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