Минфин отчитался о внешнем госдолге Беларуси

Внешний госдолг Беларуси уменьшился за январь-май на 2,5% и по состоянию на 1 июня составил $18,1 млрд. Внутренний госдолг вырос почти на 17 процентов.

Информация об этом размещена на официальном сайте Минфина Беларуси

За январь-май внешний госдолг сократился на $0,5 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,5%, говорится в сообщении на сайте Минфина страны.

В январе-мае 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 194,1 млн долларов США. Из них:

$123,2 млн приходится на долю правительства РФ;

$55,3 млн – МБРР;

$13,7 млн – Экспортно-импортного банка Китая;

$1,9 млн – ЕБРР и СИБ.

В январе-мае 2021 года Беларусь погасила $700,5 млн внешнего госдолга:

$310,2 млн – Правительству и банков Российской Федерации;

$214,4 млн – банкам Китая;

$112,1 млн – ЕФСР;

$59,9 млн – МБРР;

$3,2 млн – ЕБРР и СИБ;

$0,7 млн – Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июня 2021 года составил 11,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 16,8%.

В январе-мае 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 729,0 млн долларов США и 137,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $23,0 млн и 92,2 млн рублей.