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Минфин отчитался о внешнем госдолге Беларуси
30.06.2021 17:19 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Внешний госдолг Беларуси уменьшился за январь-май на 2,5% и по состоянию на 1 июня составил $18,1 млрд. Внутренний госдолг вырос почти на 17 процентов.
Информация об этом
За январь-май внешний госдолг сократился на $0,5 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,5%, говорится в сообщении на сайте Минфина страны.
В январе-мае 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 194,1 млн долларов США. Из них:
В январе-мае 2021 года Беларусь погасила $700,5 млн внешнего госдолга:
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июня 2021 года составил 11,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 16,8%.
В январе-мае 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 729,0 млн долларов США и 137,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $23,0 млн и 92,2 млн рублей.
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Внешний госдолг Беларуси уменьшился за январь-май на 2,5% и по состоянию на 1 июня составил $18,1 млрд. Внутренний госдолг вырос почти на 17 процентов.
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