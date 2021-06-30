ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Развитие белорусской экономики требует соответствующей реакции на новые вызовы и угрозы - Гусаков

30.06.2021 17:19 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дальнейшее развитие белорусской экономики требует соответствующей реакции на новые вызовы и угрозы. Об этом заявил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, выступая сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 90-летию Института экономики НАН Беларуси и Дню экономиста, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Мировая экономика становится другой. Транснациональные компании и корпорации, обладающие крупными сырьевыми и финансовыми ресурсами, нацелены не на честную конкурентную борьбу, а на захват новых рынков любым способом. Конкуренция в классическом понимании ушла в прошлое. Это только для развивающихся стран по-прежнему насаждаются утопичные идеи свободной рыночной экономики, где государству не позволено даже защищать интересы своего национального производителя", - подчеркнул Владимир Гусаков.

Председатель Президиума НАН подчеркнул, что необходимо найти новые драйверы развития экономики и механизмы экономической безопасности страны, которые в состоянии обеспечить долгосрочную устойчивость и качество экономического роста.

"Особая роль в решении этих задач отводится нам, ученым-экономистам. Сегодня необходим поиск по-настоящему новых путей, форм и механизмов, которые дали бы возможность не только сохранить достигнутый уровень развития экономики, но и значительно ускорить это развитие, сделать устойчивым, несмотря на все вызовы и угрозы", - отметил он.

Сегодня в НАН Беларуси состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию Института экономики НАН Беларуси и Дню экономиста. В мероприятии приняли участие ведущие экономисты страны, представители министерств и ведомств. За большой вклад в развитие теории и методологии национальной социально-экономической модели, создание белорусской экономической школы и в связи с 90-летием коллектив Института экономики награжден почетной грамотой НАН Беларуси. Большой группе ученых научной организации были вручены награды.

Институт экономики НАН Беларуси был основан в 1931 году и является ведущим исследовательским центром страны в области экономической науки. Уже более 90 лет институт проводит фундаментальные и прикладные исследования по актуальным проблемам национальной и мировой экономики, выявляет принципиально новые пути научно-технического прогресса. Институт активно разрабатывает практические рекомендации по социально-экономической политике, выступает научным экспертом важнейших научных, научно-технических и народнохозяйственных программ, инновационных проектов, а также проектов нормативных правовых актов по экономике.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Президиума НАН подчеркнул, что необходимо найти новые драйверы развития экономики и механизмы экономической безопасности страны, которые в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Продажи неиспользуемой недвижимости в Витебской области устойчиво растут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by