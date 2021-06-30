Развитие белорусской экономики требует соответствующей реакции на новые вызовы и угрозы - Гусаков

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дальнейшее развитие белорусской экономики требует соответствующей реакции на новые вызовы и угрозы. Об этом заявил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, выступая сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 90-летию Института экономики НАН Беларуси и Дню экономиста, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Мировая экономика становится другой. Транснациональные компании и корпорации, обладающие крупными сырьевыми и финансовыми ресурсами, нацелены не на честную конкурентную борьбу, а на захват новых рынков любым способом. Конкуренция в классическом понимании ушла в прошлое. Это только для развивающихся стран по-прежнему насаждаются утопичные идеи свободной рыночной экономики, где государству не позволено даже защищать интересы своего национального производителя", - подчеркнул Владимир Гусаков.

Председатель Президиума НАН подчеркнул, что необходимо найти новые драйверы развития экономики и механизмы экономической безопасности страны, которые в состоянии обеспечить долгосрочную устойчивость и качество экономического роста.

"Особая роль в решении этих задач отводится нам, ученым-экономистам. Сегодня необходим поиск по-настоящему новых путей, форм и механизмов, которые дали бы возможность не только сохранить достигнутый уровень развития экономики, но и значительно ускорить это развитие, сделать устойчивым, несмотря на все вызовы и угрозы", - отметил он.

Сегодня в НАН Беларуси состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию Института экономики НАН Беларуси и Дню экономиста. В мероприятии приняли участие ведущие экономисты страны, представители министерств и ведомств. За большой вклад в развитие теории и методологии национальной социально-экономической модели, создание белорусской экономической школы и в связи с 90-летием коллектив Института экономики награжден почетной грамотой НАН Беларуси. Большой группе ученых научной организации были вручены награды.

Институт экономики НАН Беларуси был основан в 1931 году и является ведущим исследовательским центром страны в области экономической науки. Уже более 90 лет институт проводит фундаментальные и прикладные исследования по актуальным проблемам национальной и мировой экономики, выявляет принципиально новые пути научно-технического прогресса. Институт активно разрабатывает практические рекомендации по социально-экономической политике, выступает научным экспертом важнейших научных, научно-технических и народнохозяйственных программ, инновационных проектов, а также проектов нормативных правовых актов по экономике.-0-