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Нацбанк изменит порядок вступления в силу официальных курсов валют
01.07.2021 10:01 — Новости Экономики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 июня. В связи с переходом на применение Международных стандартов финансовой отчетности в бухгалтерском учете и финансовой отчетности банков, а также для обеспечения единообразия в подходах к формированию бухгалтерской (финансовой), пруденциальной и статистической отчетностей с 1 января 2022 года изменяется дата вступления в силу официальных курсов валют, сообщил Нацбанк.
По отношению к ежедневно котируемым валютам, согласно новому порядку, официальные курсы будут вступать в силу не со следующего календарного, а со следующего рабочего дня и действовать до вступления в силу следующих официальных курсов. По отношению к ежемесячно котируемым валютам официальные курсы белорусского рубля будут вступать в силу не с первого числа следующего месяца, а с первого рабочего дня следующего месяца и действовать до вступления в силу следующих официальных курсов.
Кроме того, в связи с тем, что международными финансовыми организациями официально не определяются и, соответственно, нигде не публикуются перечни свободно конвертируемых и ограниченно конвертируемых валют, Нацбанк также прекращает установление и обновление соответствующих перечней.
Армянский драм исключается из списка ежемесячно котируемых иностранных валют и включается в список иностранных валют, официальные курсы белорусского рубля по отношению к которым устанавливаются ежедневно.
БелаПАН.
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Минск, 30 июня. В связи с переходом на применение Международных стандартов финансовой отчетности в бухгалтерском учете и финансовой отчетности банков, а также для...
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