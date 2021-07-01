Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 июля повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 июня 2021 года №366, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу ставки экспортных пошлин повышаются на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты - до $61,5 за 1 т (ранее - $58,8); прямогонный бензин - $33,8 за 1 т (ранее - $32,3); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $18,4 за 1 т (ранее - $17,6).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 июня. Тогда они также повышались.-0-