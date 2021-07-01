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С 9 июля Нацбанк изменяет порядок установления официальных курсов белорусского рубля
01.07.2021 09:41 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
С 9 июля вступает в силу постановление Национального банка Беларуси от 22 июня 2021 г. № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам». Нацбанк глобальные изменения не ожидает. Об этом
Постановление Национального банка предусматривает изменение даты вступления в силу официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам с 1 января 2022 года. Согласно нововведениям, курсы ежедневно котируемых валют будут вступать в силу не со следующего календарного, а со следующего рабочего дня и действовать до вступления в силу следующих официальных курсов. Курсы ежемесячно котируемых валют будут вводиться не с первого числа следующего месяца, а с первого рабочего дня.
Цель изменений – переход на международные стандарты финансовой отчетности в бухгалтерском учете и финансовой отчетности банков, а также обеспечения единообразия в подходах к формированию бухгалтерской (финансовой), пруденциальной и статистической отчетностей.
Помимо этого изменения коснутся свободно и ограниченно конвертируемых валют. Нацбанк прекратит установление и обновление перечней свободно конвертируемых и ограниченно конвертируемых валют. Причиной, по словам пресс-службы банка, послужило то, что сейчас международные финансовые организации не определяют и не публикуют данные перечни.
Также с 9 июля армянский драм будет котироваться не ежемесячно, а ежедневно.
Нацбанк отмечает, что основные подходы к установлению и расчету официальных курсов валют останутся прежними, а у изменений - технический характер.
Напомним, с 9 июля
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С 9 июля вступает в силу постановление Национального банка Беларуси от 22 июня 2021 г. № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к...
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