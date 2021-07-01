С 9 июля Нацбанк изменяет порядок установления официальных курсов белорусского рубля

С 9 июля вступает в силу постановление Национального банка Беларуси от 22 июня 2021 г. № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам». Нацбанк глобальные изменения не ожидает. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Постановление Национального банка предусматривает изменение даты вступления в силу официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам с 1 января 2022 года. Согласно нововведениям, курсы ежедневно котируемых валют будут вступать в силу не со следующего календарного, а со следующего рабочего дня и действовать до вступления в силу следующих официальных курсов. Курсы ежемесячно котируемых валют будут вводиться не с первого числа следующего месяца, а с первого рабочего дня.

Цель изменений – переход на международные стандарты финансовой отчетности в бухгалтерском учете и финансовой отчетности банков, а также обеспечения единообразия в подходах к формированию бухгалтерской (финансовой), пруденциальной и статистической отчетностей.

Помимо этого изменения коснутся свободно и ограниченно конвертируемых валют. Нацбанк прекратит установление и обновление перечней свободно конвертируемых и ограниченно конвертируемых валют. Причиной, по словам пресс-службы банка, послужило то, что сейчас международные финансовые организации не определяют и не публикуют данные перечни.

Также с 9 июля армянский драм будет котироваться не ежемесячно, а ежедневно.

Нацбанк отмечает, что основные подходы к установлению и расчету официальных курсов валют останутся прежними, а у изменений - технический характер.