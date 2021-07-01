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ЕЭК приняла первые решения по реализации механизма прослеживаемости товаров в ЕАЭС

01.07.2021 10:57 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила первые документы, направленные на реализацию механизма прослеживаемости товаров в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"3 февраля 2021 года вступило в силу соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, - напомнили в пресс-службе. - Документ предусматривает разработку нормативной базы, необходимой для запуска пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости и начала его функционирования на постоянной основе. В связи с этим Коллегия ЕЭК приняла порядок взаимодействия органов государственной власти и организаций стран союза и комиссии при реализации соглашения, который определяет особенности обмена информацией, а также право ЕЭК запрашивать в государствах сведения для контроля за его исполнением. Кроме того, утверждены требования к уникальной идентификации сопроводительных документов".

"Принятые документы - это первоочередные решения, необходимые в том числе для настройки национальных систем прослеживаемости и подготовки технологических документов общего процесса интегрированной информационной системы союза", - подчеркнул член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев.

Соглашение о механизме прослеживаемости товаров призвано обеспечить подтверждение законности оборота товаров при их перемещении по ЕАЭС и создать условия, исключающие использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. Этот механизм позволит бизнесу работать прозрачно. Предполагается, что каждая страна ЕАЭС создаст национальный сегмент общей системы прослеживаемости, куда будет вносить данные о товарах на основе сопроводительных документов. Система позволит государствам союза обмениваться данными и контролировать перемещение товаров.-0-

 
 
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Принятые документы - это первоочередные решения, необходимые в том числе для настройки национальных систем прослеживаемости и подготовки технологических...
 
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