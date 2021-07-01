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Поток грузовых авто через белорусский участок таможенной границы ЕАЭС за январь-май вырос на 11,3%

01.07.2021 10:57 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За пять месяцев 2021 года через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси проследовало более 1 млн грузовых транспортных средств, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский во время рабочей поездки в Молодечненский и Вороновский районы, сообщили БЕЛТА в ГТК.

В рамках двухдневной поездки состоялась встреча с личным составом Молодечненского таможенного поста Минской региональной таможни, проинспектированы пункты таможенного оформления таможенного поста "Бенякони" Гродненской региональной таможни.

"За пять месяцев 2021 года через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси проследовало более 1 млн грузовых транспортных средств, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем перемещенных товаров автомобильным транспортом увеличился на 10,7% и составил более 12,8 млн т. Ежесуточно белорусские таможенники оформляют более 6,7 тыс. грузовых автомобилей", - отметил Владимир Орловский на встрече с личным составом Молодечненского таможенного поста.

Таможенные органы Беларуси проводят активную работу по обновлению и совершенствованию инфраструктуры на границе. Использование в пунктах пропуска широкого комплекса технических средств контроля, в том числе инспекционно-досмотровых комплексов, позволяет снизить количество физически досматриваемых транспортных средств и повышает эффективность проводимого контроля. В 2021-2022 годах в автомобильном пункте пропуска "Бенякони" планируется строительство новой площадки для размещения инспекционно-досмотрового комплекса.

Председатель ГТК ознакомился с ходом строительства в непосредственной близости от пункта пропуска "Бенякони" зоны ожидания транспортных средств с внедрением системы "Электронная очередь", благодаря которой перевозчики смогут эффективнее планировать время пересечения границы.

"В рамках строительства объекта предусмотрено создание зоны ожидания для 250 транспортных средств, инфраструктуры для отдыха и питания водителей, осуществляющих международные перевозки", - добавили в комитете.

С начала года через пункт пропуска "Бенякони" проследовало уже порядка 70 тыс. транспортных средств, 86% из них - грузовые автомобили.

Также в ходе поездки были обсуждены перспективы развития автоматического пропуска товаров и осуществление паспортного контроля должностными лицами таможенных органов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Таможенные органы Беларуси проводят активную работу по обновлению и совершенствованию инфраструктуры на границе.
 
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