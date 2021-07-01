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Realt впервые за 15 лет обновил логотип и дизайн
01.07.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Ведущая площадка недвижимости в Беларуси провела ребрендинг. Теперь у Realt не один логотип, а несколько. Рассказываем, что поменялось.
Белорусы, которые покупали или продавали недвижимость, наверняка хоть раз смотрели объявления на Realt. За 15 лет работы площадка помогла миллионам пользователей, что позволило стать ведущей e-commerce платформой на этом рынке в Беларуси. Realt всегда развивался в ногу со временем и опережал желания пользователей, а новый логотип и его история только подтверждают цели компании — всегда оставаться на высоте.
Цвет и шрифт
С 1 июля привычный оранжевый логотип превращается в более яркую черно-желтую версию.
История логотипа
Дом, крыша - первое, что приходит в голову, когда думаешь о недвижимости. Подобные символы используют многие агентства, площадки и информационные порталы.
К тому же, жить в большом и уютном коттедже удается, увы, не многим. А вот, квартира (собственная или съемная) есть у каждого. Абсолютно каждый такой «дом» имеет свою уникальную историю и, конечно, планировку. Realt хочет быть максимально близок к своим пользователям, чтобы на портале они чувствовали себя как дома, поэтому за основу логотипа компания взяла различные варианты планировок. Да-да, логотипов несколько, ведь не бывает одинаковых домов, как и их владельцев - пользователей Realt.
- Realt активно развивается, и мы хотим громко заявить об этом нашим пользователям. Стараемся сделать площадку максимально удобной и функциональной. Ребрендинг показывает, что сложный вопрос поиска и продажи недвижимости станет простым с Realt. Большое количество планировок, которые мы используем в лого - это множество вариантов разных объектов, которые можно встретить на нашей площадке. Желтый цвет говорит о нашей дружелюбности и открытости к пользователю,- рассказывает о ребрендинге Екатерина Большакова, начальник отдела маркетинга Realt. - В качестве слогана мы выбрали фразу «Любимые квадратные», потому что Realt — это не только бетон и кирпичи, но и эмоции человека в один из самых важных моментов его жизни: приобретения собственного жилья. Кроме того, у каждой квартиры или дома есть своя история. Мы хотим мыслить широко и выходим за привычные рамки.
Эту позицию компания транслирует и через логотип мобильного приложения, где в прямом смысле выходят за границы даже буквы.
Ищите «любимые квадратные» на Realt!
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Ведущая площадка недвижимости в Беларуси провела ребрендинг. Теперь у Realt не один логотип, а несколько. Рассказываем, что поменялось.
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