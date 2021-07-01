ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Realt впервые за 15 лет обновил логотип и дизайн

01.07.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Ведущая площадка недвижимости в Беларуси провела ребрендинг. Теперь у Realt не один логотип, а несколько. Рассказываем, что поменялось.

Realt впервые за 15 лет обновил логотип и дизайн

Белорусы, которые покупали или продавали недвижимость, наверняка хоть раз смотрели объявления на Realt. За 15 лет работы площадка помогла миллионам пользователей, что позволило стать ведущей e-commerce платформой на этом рынке в Беларуси. Realt всегда развивался в ногу со временем и опережал желания пользователей, а новый логотип и его история только подтверждают цели компании —  всегда оставаться на высоте.

Цвет и шрифт

 С 1 июля привычный оранжевый логотип превращается в более яркую черно-желтую версию.

Realt впервые за 15 лет обновил логотип и дизайн

Изменения произошли и со шрифтом, и с размером символов названия компании. Раньше все буквы были прописные, сейчас же площадка недвижимости пишется так - Realt.

Realt впервые за 15 лет обновил логотип и дизайн
Realt впервые за 15 лет обновил логотип и дизайн

История логотипа 

Дом, крыша - первое, что приходит в голову, когда думаешь о недвижимости. Подобные символы используют многие агентства, площадки и информационные порталы. 

К тому же, жить в большом и уютном коттедже удается, увы, не многим. А вот, квартира (собственная или съемная) есть у каждого. Абсолютно каждый такой «дом» имеет свою уникальную историю и, конечно, планировку. Realt хочет быть максимально близок к своим пользователям, чтобы на портале они чувствовали себя как дома, поэтому за основу логотипа компания взяла различные варианты планировок.  Да-да, логотипов несколько, ведь не бывает одинаковых домов, как и их владельцев - пользователей Realt.

Realt впервые за 15 лет обновил логотип и дизайн
Realt впервые за 15 лет обновил логотип и дизайн

- Realt активно развивается, и мы хотим громко заявить об этом нашим пользователям. Стараемся сделать площадку максимально удобной и функциональной. Ребрендинг показывает, что сложный вопрос поиска и продажи недвижимости станет простым с Realt. Большое количество планировок, которые мы используем в лого - это множество вариантов разных объектов, которые можно встретить на нашей площадке. Желтый цвет говорит о нашей дружелюбности и открытости к пользователю,- рассказывает о ребрендинге Екатерина Большакова, начальник отдела маркетинга Realt. - В качестве слогана мы выбрали фразу «Любимые квадратные», потому что Realt — это не только бетон и кирпичи, но и эмоции человека в один из самых важных моментов его жизни: приобретения собственного жилья. Кроме того, у каждой квартиры или дома есть своя история. Мы хотим мыслить широко и выходим за привычные рамки.

Эту позицию компания транслирует и через логотип мобильного приложения, где в прямом смысле выходят за границы даже буквы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведущая площадка недвижимости в Беларуси провела ребрендинг. Теперь у Realt не один логотип, а несколько. Рассказываем, что поменялось.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк изменит порядок вступления в силу официальных курсов валют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by