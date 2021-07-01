Realt впервые за 15 лет обновил логотип и дизайн

- Realt активно развивается, и мы хотим громко заявить об этом нашим пользователям. Стараемся сделать площадку максимально удобной и функциональной. Ребрендинг показывает, что сложный вопрос поиска и продажи недвижимости станет простым с Realt. Большое количество планировок, которые мы используем в лого - это множество вариантов разных объектов, которые можно встретить на нашей площадке. Желтый цвет говорит о нашей дружелюбности и открытости к пользователю,- рассказывает о ребрендинге Екатерина Большакова, начальник отдела маркетинга Realt. - В качестве слогана мы выбрали фразу «Любимые квадратные», потому что Realt — это не только бетон и кирпичи, но и эмоции человека в один из самых важных моментов его жизни: приобретения собственного жилья. Кроме того, у каждой квартиры или дома есть своя история. Мы хотим мыслить широко и выходим за привычные рамки.