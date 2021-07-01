Оренбургская область заинтересована в развитии биржевой торговли с Беларусью

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области (Россия) выразило заинтересованность в развитии биржевой торговли с Беларусью. Среди прочего планируется организовать поставки оренбургского чугуна и листового проката на белорусский рынок, а также продукции переработки масличных культур на рынки третьих стран через механизм транзитных сделок, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской универсальной товарной биржи Роман Янив.

"В текущем году перед нами стоит задача по расширению и углублению торгово-экономического сотрудничества с Беларусью, и в качестве одного из перспективных направлений мы видим организацию взаимодействия с Белорусской универсальной товарной биржей. Данная площадка уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент по продвижению российских товаров на белорусский рынок, и мы хотели бы использовать возможности биржевого механизма для увеличения взаимного товарооборота", - заявил представитель Минэкономразвития Оренбургской области Алексей Зверев, открывая вебинар для деловых кругов данного региона, организованный БУТБ и Центром поддержки экспорта Оренбургской области.

В мероприятии приняли участие руководители порядка 20 оренбургских предприятий, планирующих поставлять свою продукцию в Беларусь и третьи страны через биржевую площадку. В ходе вебинара состоялась презентация ключевых возможностей и опыта БУТБ по организации биржевой торговли с различными регионами России, а также рассмотрены наиболее перспективные товарные направления непосредственно для Оренбургской области.

"Насколько мне известно, в структуре экспорта Оренбургской области преобладают несырьевые неэнергетические товары. Для нас особый интерес представляет металлопродукция - прежде всего чугун и листовой прокат. Обе эти позиции пользуются высоким спросом у белорусских участников торгов, поэтому заявки на продажу от оренбургских производителей без внимания не останутся. Что касается транзитных сделок, то мы готовы помочь переработчикам масличных культур из Оренбургской области выйти на рынки Китая, Швейцарии и стран Балтии. В свое время мы потратили немало сил на проработку этих рынков, зато теперь, как говорится, пожинаем плоды: с начала года экспорт белорусского рапсового масла, шротов и жмыха превысил $36 млн", - отметил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-