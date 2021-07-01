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S&P подтвердило кредитный рейтинг Беларуси с негативным прогнозом

01.07.2021 12:33 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Беларуси оценены международным рейтинговым агентством S&P на уровне «В/В» - с негативным прогнозом.

Такая информация содержится в релизе агентства агентство S&P Global Ratings, распространенном 30 июля.

«На наш взгляд, санкции, введенные Европейским союзом в отношении Республики Беларусь 24 июня 2021 года, не окажут немедленного давления на платежный баланс страны или способность правительства обслуживать долг. Однако макроэкономические условия остаются неустойчивыми с учетом затянувшегося политического кризиса, возможности ужесточения международных санкций и потребностей в постоянной финансовой поддержке со стороны России. Мы подтверждаем суверенные кредитные рейтинги Республики Беларусь на уровне "В/В" и сохраняем прогноз "Негативный" их изменения», - говорится в пресс-релизе S&P.

Эксперты отмечают, что в следующие 12 месяцев этот затянувшийся политический кризис и международные санкции могут оказать более значительное давление на экономические и фискальные показатели и платежный баланс Беларуси, чем эксперты «предполагают в настоящее время».

Они считают, что такая ситуация может также сказаться на стабильности белорусской банковской системы.

«Мы также учитываем возможное снижение вероятности предоставления финансовой поддержки Беларуси со стороны России, например, в результате более строгих условий предоставления такой помощи, которые Беларуси может быть сложно выполнить», - сказано в пресс-релизе.

Агентство отметило, что может еще понизить рейтинги Беларуси – в случае более существенного сокращения валютных резервов страны. Это может произойти в результате более значительных последствий международных санкций, «например, сокращения поступлений по счету текущих операций (СТО) или ускоренного оттока депозитов резидентов и конвертации сбережений резидентов в иностранную валюту».

«При таком развитии ситуации могут возникнуть риски, способные нарушить финансовую стабильность и привести к росту условных обязательств правительства», - отмечается в сообщении агентства. 

 
 
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Долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Беларуси оценены международным рейтинговым агентством S&P на уровне «В/В» - с негативным прогнозом.
 
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