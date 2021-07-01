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Ванна на курьих ножках. В Минске на продажу выставили «однушку» с необычным дизайном
01.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске
Продавец сообщает, что новым жильцам останется кухня, встроенный шкаф в прихожей и
Стоимость квартиры: 72.000 USD
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В Минске на продажу выставили «однушку» с очень необычным дизайном интерьера. Главной особенностью является ванна на куриных или еще чьих-то (да простят нас...
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