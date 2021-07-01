ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ванна на курьих ножках. В Минске на продажу выставили «однушку» с необычным дизайном

01.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В Минске на продажу выставили «однушку» с очень необычным дизайном интерьера. Главной особенностью является ванна на куриных или еще чьих-то (да простят нас орнитологи) лапках. На квартиру обратил внимание Telegram-канал «Будни риэлтора. Минск»

Ванна на курьих ножках. В Минске на продажу выставили «однушку» с необычным дизайном

Однокомнатная квартира находится в Центральном районе по улице Ржавецкая. Расположена на верхнем этаже 19-тиэтажного каркасно-блочного дома повышенной комфортности. В объявлении говорится, что попасть на этаж можно только по чипу.

Ванна на курьих ножках. В Минске на продажу выставили «однушку» с необычным дизайном
Ванна на курьих ножках. В Минске на продажу выставили «однушку» с необычным дизайном

Ванна на курьих ножках. В Минске на продажу выставили «однушку» с необычным дизайном

Площадь квартиры - 41.8 м2. В квартире выполнен хороший ремонт: без изысков, но стильно. На полу в комнате и кухне лежит ламинат. В самой комнате по стенам и полам проложена хорошая звукоизоляция.

Ванна на курьих ножках. В Минске на продажу выставили «однушку» с необычным дизайном
Ванна на курьих ножках. В Минске на продажу выставили «однушку» с необычным дизайном
Ванна на курьих ножках. В Минске на продажу выставили «однушку» с необычным дизайном
Ванна на курьих ножках. В Минске на продажу выставили «однушку» с необычным дизайном
Ванна на курьих ножках. В Минске на продажу выставили «однушку» с необычным дизайном
Ванна на курьих ножках. В Минске на продажу выставили «однушку» с необычным дизайном
Ванна на курьих ножках. В Минске на продажу выставили «однушку» с необычным дизайном

Но главной фишкой квартиры является санузел, где расположен унитаз за шторкой и ванна на курьих ножках.

Ванна на курьих ножках. В Минске на продажу выставили «однушку» с необычным дизайном
Ванна на курьих ножках. В Минске на продажу выставили «однушку» с необычным дизайном
Ванна на курьих ножках. В Минске на продажу выставили «однушку» с необычным дизайном

Продавец сообщает, что новым жильцам останется кухня, встроенный шкаф в прихожей и хорошая энергетика.

Ванна на курьих ножках. В Минске на продажу выставили «однушку» с необычным дизайном
Ванна на курьих ножках. В Минске на продажу выставили «однушку» с необычным дизайном

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на продажу выставили «однушку» с очень необычным дизайном интерьера. Главной особенностью является ванна на куриных или еще чьих-то (да простят нас...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк изменит порядок вступления в силу официальных курсов валют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by