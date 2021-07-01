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Россия готова делиться с Беларусью цифровыми решениями в налоговой и других сферах - министр экономразвития
01.07.2021 14:37 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия готова делиться с Беларусью цифровыми решениями в налоговой и других сферах. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников сегодня
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Россия готова делиться с Беларусью цифровыми решениями в налоговой и других сферах - министр экономразвития
1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия готова делиться с Беларусью цифровыми решениями в налоговой и других сферах. Об этом заявил...
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