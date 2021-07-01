ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россия готова делиться с Беларусью цифровыми решениями в налоговой и других сферах - министр экономразвития

01.07.2021 14:37 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия готова делиться с Беларусью цифровыми решениями в налоговой и других сферах. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

/Будет дополнено/.-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия готова делиться с Беларусью цифровыми решениями в налоговой и других сферах. Об этом заявил...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Союзном государстве реализуются 8 научно-технических программ, готовятся еще 3 - вице-премьер РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by