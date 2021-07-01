В Союзном государстве реализуются 8 научно-технических программ, готовятся еще 3 - вице-премьер РФ

Источник материала: БелТА

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Союзном государстве в настоящее время реализуются восемь научно-технических программ, готовятся еще три. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

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