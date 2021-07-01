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В Союзном государстве реализуются 8 научно-технических программ, готовятся еще 3 - вице-премьер РФ
01.07.2021 14:37 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Союзном государстве в настоящее время реализуются восемь научно-технических программ, готовятся еще три. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.
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Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России.
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