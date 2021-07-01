Доля потребкооперации в общей численности сельских магазинов Беларуси превышает 45% - Белкоопсоюз

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля потребкооперации в общей численности сельских магазинов Беларуси превышает 45%. Об этом сказал сегодня первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Александр Скрундевский на пресс-конференции "О современных реалиях и перспективах развития потребительской кооперации в Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"Белкоопсоюз - это современная многоотраслевая хозяйственная структура, которая обеспечивает реализацию государственного курса на улучшение качества жизни наших людей. Кооператоры реализуют целый комплекс услуг в каждом регионе и обеспечивают торговое обслуживание всего сельского населения нашей страны. Более 3 млн белорусов ежедневно пользуются нашими услугами в сферах торговли, общественного питания, заготовок, образования и других отраслей", - сказал Александр Скрундевский.

По его словам, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку все организации системы потребительской кооперации продолжают работать в штатном режиме и выполнять возложенные на них функции. "За прошлый год совокупный объем деятельности системы потребкооперации превысил Br3 млрд. Белкоопсоюз по-прежнему является крупнейшим торговым оператором в нашей стране. Обслуживание 20 тыс. населенных пунктов осуществляют свыше 5,5 тыс. стационарных торговых объектов системы потребительской кооперации. При этом доля потребкооперации в общей численности сельских магазинов превышает 45%, фактически каждый второй магазин на селе - это магазин потребительской кооперации. При этом в деревнях, где проживает более 200 человек и по социальным стандартам там может и не быть стационарного магазина, мы содержим более 1 тыс. стационарных торговых точек. Для нашей системы торговое обслуживание села никогда не было бизнесом, в первую очередь мы выполняем возложенную на нас основную функцию - создание комфортных условий жизни сельского населения", - подчеркнул специалист.

С целью сохранения своих позиций в регионах Белкоопсоюз продолжает активную работу по повышению качества предоставляемых услуг и внедрению современных подходов во всех процессах. "Так, за прошлый год на развитие материально-технической базы в торговле мы направили более Br9 млн, открыли 29 современных магазинов шаговой доступности (пять из них построили с нуля), модернизировали более 100 наших торговых объектов. При этом у нас появился новый востребованный формат - мелкооптовые точки. Для этих магазинов характерны максимально простое оформление торгового зала и упрощенная выкладка товара. Сейчас у нас уже более 30 таких объектов и, как показала практика, они стали достойными конкурентами сетевым структурам в регионах, а оптимальное соотношение "цена - ассортимент - качество" стало залогом популярности данных объектов у покупателей", - рассказал Александр Скрундевский.

Ассортимент продукции, представленный в магазинах Белкоопсоюза, преимущественно отечественного производства. "В структуре товарооборота системы потребительской кооперации более 90% - продукция, произведенная в нашей стране, остальные 10% - те товары, которые сегодня не выпускаются в Беларуси, - так называемые товары критического импорта. Если в предыдущие годы мы делали основной упор на модернизацию торговых объектов в агрогородках, ребрендинг стационарной торговой сети, то в прошлом году одним из ключевых направлений стала отработка наших автомагазинов - это направление торговли, где мы являемся самым крупным оператором. Сегодня 574 автолавки потребкооперации обслуживают 15 тыс. сельских населенных пунктов. Передвижная сеть сегодня играет в стратегическую роль в жизнеобеспечении сельчан, их услугами пользуются более 380 тыс. человек. Наши автомагазины доезжают до самых отдаленных деревень", - пояснил первый заместитель председателя правления.

Александр Скрундевский отметил, что в текущем году продолжится работа по обновлению и модернизации подвижного состава автолавок. "На сегодня мы уже закупили 15 новых современных автомагазинов и в планах до конца года еще не менее 30 автомагазинов приобрести", - добавил он.-0-

Белкоопсоюз планирует в 2021 году ввести в эксплуатацию 43 объекта общественного питания