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Беларусь по объему торговли с Подмосковьем уступает только Китаю - губернатор
01.07.2021 14:37 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь среди зарубежных торговых партнеров Подмосковья занимает второе место, уступая только Китаю. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.
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Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России.
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