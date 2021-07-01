На Россию приходится более 50% экспорта Гродненской области - Караник

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Россию приходится более 50% экспорта Гродненской области, заявил журналистам председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник на полях пленарного заседания на тему "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации" VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во-первых, у нас подписано два соглашения об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Во-вторых, наша переработка подписала контракты на общую сумму почти 13 млрд российских рублей. Это серьезный вклад в дальнейшее развитие нашего экспорта. На Российскую Федерацию приходится более 50% экспорта Гродненской области. Мы работаем с 74 регионами России", - сказал Владимир Караник.

По его словам, Форум регионов - возможность еще более укрепить горизонтальные связи. "Найти новых партнеров, новые рынки сбыта и новые ниши, где мы можем дальше развиваться на взаимовыгодной основе. На сегодняшний день уже 27 договоров подписано. Сейчас мы подписали с Республикой Башкортостан и Томской областью. Это наши новые направления. Хотя у нас давние дружественные связи. Но соглашение, думаю, даст новый импульс и позволит углубить сотрудничество и с этими регионами. Направления сотрудничества все: экономические, научно-технические, культурные, сфера образования. И мы на сегодняшний момент видим со стороны российских партнеров желание развивать сотрудничество по всем направлениям", - отметил глава области.

Форум регионов Беларуси и России на протяжении восьми лет проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран - Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России. Очередной форум проходит с 29 июня по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Темой стало научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации и период формирования единого научно-технологического пространства в процессе интеграции двух государств.

На пленарном заседании перед участниками выступают руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации.-0-