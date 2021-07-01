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Минские квартиры теряют в цене

01.07.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Не очень незначительно и только на вторичном рынке недвижимости Минска. Б/у квадрат за неделю потерял всего десятую процента, в итоге 1 305 долларов стоит квадратный метр. Стоимость квадратного метра в новых домах столицы за неделю осталась неизменна - 1 241 доллар. Таким образом разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 64 доллара в пользу новостроек. 


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Теги: Минск
 
 
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Не очень незначительно и только на вторичном рынке недвижимости Минска. Б/у квадрат за неделю потерял всего десятую процента, в итоге 1 305 долларов стоит квадратный...
 
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