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Новогрудская ветроэлектростанция выработала более 130 млн киловатт-часов
01.07.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
10 лет назад в Гродненской области начал работу первый ветряк мощностью 1,5 мегаватта. Опыт оказался удачным, и было принято решение создать здесь ветропарк. Таким образом теперь суммарная мощность возросла уже до 9 мегаватт. Аналитики прогнозируют перспективы развития отрасли: возведенная в ветропарке инфраструктура позволяет нарастить объемы и расширить использование энергии ветра. Эксперты отмечают: сегодня альтернативная энергетика - один из драйверов развития экономики и энергетической безопасности.
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10 лет назад в Гродненской области начал работу первый ветряк мощностью 1,5 мегаватта. Опыт оказался удачным, и было принято решение создать здесь ветропарк. Таким...
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