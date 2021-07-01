Новогрудская ветроэлектростанция выработала более 130 млн киловатт-часов

Источник материала: БT

10 лет назад в Гродненской области начал работу первый ветряк мощностью 1,5 мегаватта. Опыт оказался удачным, и было принято решение создать здесь ветропарк. Таким образом теперь суммарная мощность возросла уже до 9 мегаватт. Аналитики прогнозируют перспективы развития отрасли: возведенная в ветропарке инфраструктура позволяет нарастить объемы и расширить использование энергии ветра. Эксперты отмечают: сегодня альтернативная энергетика - один из драйверов развития экономики и энергетической безопасности.

Читайте также:



