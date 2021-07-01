Мозырский НПЗ завершает плановый капитальный ремонт

Источник материала: БелТА

1 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Мозырский НПЗ" завершает ремонтную кампанию 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

В нынешнем году на плановый капитальный ремонт было выведено более половины основных технологических мощностей завода. "В целом мероприятия, предусмотренные программой ремонта, прошли строго по графику", - подчеркнули на предприятии.

Самые сложные и масштабные работы традиционно развернулись на комплексе ЛК-6У №2 топливно-каталитического производства. Наряду с проведением регламентных работ, связанных с ремонтом, техническим освидетельствованием и диагностированием оборудования, здесь частично заменили основные технологические трубопроводы, емкостное и теплообменное оборудование секций 100, 200, 300, 400, змеевик печи F-201 секции 200, большое количество ручной и электроприводной арматуры компрессорного оборудования. На заводе отметили: преимущественно работы проводили в две смены, отдельные из них - в круглосуточном режиме. "Капитальный ремонт комплекса ЛК-6У №2 практически завершен. Начались пусковые операции", - добавили на предприятии.

Крупные ремонтные работы выполнили на реакторно-регенераторном блоке комбинированной установки каталитического крекинга. Здесь выполнили капитальный ремонт паровой турбины компрессора К-3001 и самого компрессорного агрегата. Успешно завершена и одна из наиболее трудоемких операций - замена ротора компрессора К-3001. "Ведется предпусковая подготовка и обкатка обновленного сердца установки каталитического крекинга", - уточнили на МНПЗ.

На установке каталитического крекинга провели ревизию и ремонт насосного оборудования и компрессорных установок, устранили дефекты трубопроводов, выявленные при их диагностировании.

"На большинстве заводских объектов капитальный ремонт уже завершен. Технологический персонал приступил к их выводу на нормальный режим. Чуть позже эти операции начнутся на отдельных установках каталитического производства бензинов", - заключили на предприятии.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран.-0-