ЕЭК одобрила карту развития агроиндустрии в ЕАЭС

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1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила карту развития агроиндустрии, которая фактически служит инвестиционной базой данных перспективных проектов в агропромышленной сфере Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Карта развития агроиндустрии - информационный ресурс, состоящий из более чем 70 крупных инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса на общую сумму более $6,5 млрд, - отметили в ЕЭК. - Наиболее значимы проекты карты, направленные на реализацию импортозамещающего и экспортного потенциала, в том числе в сферах растениеводства, животноводства, переработки и агрологистики".

"Карта развития агроиндустрии ЕАЭС предоставит пользователям возможность получить информацию о территориальном размещении инвестиционных и интеграционных проектов в АПК, основных показателях проектов, отраслевой принадлежности с графическим представлением информации в удобном для использования виде", - прокомментировал принятое решение член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Документ также включает технологические направления, по которым в ЕАЭС необходимо импортозамещение, и организации, готовые участвовать в реализации соответствующих проектов. Эта информация позволит сформировать производственные кооперационные цепочки в рамках союза, рационально распределять меры господдержки импортозамещающих производств. В карту также вошли товарные позиции, наиболее значимые по объему импорта в союзе.

"Интерактивная версия карты размещена на официальном сайте ЕАЭС и будет актуализироваться по мере необходимости в соответствии с новыми предложениями сторон. Ресурс станет важным инструментом для координации действий стран ЕАЭС по импортозамещению и будет отражать импортозависимые технологические направления, потенциал производителей государств-членов, сложившиеся кооперационные связи в союзе. Это позволит странам ЕАЭС избежать дублирования производств и начать работу по отраслевой специализации производителей", - добавили в ЕЭК.-0-