Беларусь заинтересована участвовать в российских проектах по газификации

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Газоснабжающие организации Беларуси заинтересованы участвовать в российских проектах по газификации. Об этом заявил сегодня генеральный директор ГПО "Белтопгаз", член Совета Республики Алексей Кушнаренко на полях VIII Форума регионов Беларуси и России , сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Госдума России 1 июня приняла изменения в закон о газоснабжении в РФ. "Документ станет мощным стимулом для широкой организации в регионах России работ по подключению жилищного фонда к газовым сетям. Белорусские организации могли бы принять активное участие в реализации таких проектов, в том числе предложить свои услуги по проектированию, строительству, поставке оборудования", - отметил Алексей Кушнаренко.

За последние годы Беларусь существенно продвинулась в вопросах газификации населенных пунктов, подчеркнул генеральный директор ГПО "Белтопгаз". Реализованы масштабные проекты. На сегодня в стране газифицированы природным газом все 115 городов, 118 районных центров и 3400 сельских населенных пунктов, 3 млн квартир и индивидуальных жилых домов. Партнерство с российскими коллегами в данной сфере может стать одной из сфер взаимного интереса, добавил он.

Еще одно перспективное направление взаимодействия - торфяная промышленность. Беларусь и Россия обладают значительными запасами торфа. "Его добыча и вовлечение в топливно-энергетический баланс - это вклад в укрепление энергетической безопасности наших стран", - сказал Алексей Кушнаренко.

В Беларуси создана хорошая научная база, разработаны современные технологии для производства широкого ассортимента торфяной продукции. Положительный опыт сотрудничества с Россией уже есть: из Беларуси торфяная продукция поставляется в 19 российских регионов, научно-техническое сотрудничество в данной отрасли развивается с Тюменской, Свердловской и Ленинградской областями. В 2015 году реализован совместный белорусско-российский проект по созданию модульного автоматизированного комплекса по производству топливных брикетов.

"Считаем перспективным направлением реализацию проектов по изготовлению органических и органоминеральных удобрений из торфа. Благодаря модернизации отрасли, белорусские предприятия располагают мощным производственным потенциалом в торфяной сфере. Налажено производство всей линейки машин и оборудования для добычи и переработки торфа. В случае заинтересованности российской стороны готовы предложить возможные варианты сотрудничества", - добавил генеральный директор ГПО "Белтопгаз".-0-