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Беларусь и Кыргызстан обсудили перспективы наращивания взаимного товарооборота

01.07.2021 19:17 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане Андрей Страчко встретился с заместителем председателя Кабинета министров - министром экономики и финансов Кыргызстана, сопредседателем межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Акылбеком Жапаровым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-кыргызского торгово-экономического взаимодействия, а также перспективы наращивания взаимного товарооборота. Отдельное внимание было уделено подготовке 10-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-кыргызского торгово-экономического взаимодействия, а также перспективы наращивания взаимного товарооборота.
 
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