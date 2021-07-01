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Беларусь и Кыргызстан обсудили перспективы наращивания взаимного товарооборота
01.07.2021 19:17 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане Андрей Страчко встретился с заместителем председателя Кабинета министров - министром экономики и финансов Кыргызстана, сопредседателем межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Акылбеком Жапаровым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.
Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-кыргызского торгово-экономического взаимодействия, а также перспективы наращивания взаимного товарооборота. Отдельное внимание было уделено подготовке 10-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.-0-
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Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-кыргызского торгово-экономического взаимодействия, а также перспективы наращивания взаимного товарооборота.
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