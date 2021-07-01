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Дом с "парящими" фасадами. Под Минском строят нестандартный коттедж из SIP панелей
02.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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