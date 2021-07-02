Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от $340 до $450

Возле метро "Автозаводская"

В доме на Партизанском проспекте, 88 сдается в аренду квартира на пятом этаже. В ней три комнаты, но сдаются только две. Собственник отмечает, что в одной из комнат хранятся вещи и она закрыта на замок. Год постройки дома – 2004. Общая площадь квартиры 81,4 м².

В квартире сделан отличный ремонт, как указано в объявлении. Здесь паркетные полы, застекленная лоджия, металлическая дверь, сигнализация. Кухня, спальня, ванная комната укомплектованы мебелью. Из техники в квартире есть электрическая плита, холодильник, кондиционер, стиральная машина.