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Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от $340 до $450

02.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На Realt.by можно найти тысячи предложений арендных квартир и выбрать подходящую для себя и своей семьи. Мы подобрали 10 двухкомнатных квартир в Минске от $340 до $450 в месяц. Их объединяют актуальность объявления, наличие необходимой техники, мебели, хороший ремонт и чистота, удобное расположение в городе. Также все из них сдаются собственниками.

Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0

Возле метро "Автозаводская"

В доме на Партизанском проспекте, 88 сдается в аренду квартира на пятом этаже. В ней три комнаты, но сдаются только две. Собственник отмечает, что в одной из комнат хранятся вещи и она закрыта на замок. Год постройки дома – 2004. Общая площадь квартиры 81,4 м².

В квартире сделан отличный ремонт, как указано в объявлении. Здесь паркетные полы, застекленная лоджия, металлическая дверь, сигнализация. Кухня, спальня, ванная комната укомплектованы мебелью. Из техники в квартире есть электрическая плита, холодильник, кондиционер, стиральная машина.

Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0

В пешей доступности метро и остановки общественного транспорта. Рядом располагаются школы, детские сады, отделение банка, поликлиника, больница, рынок, магазины.

Стоимость аренды квартиры в месяц – $356.

В районе Каменной горки

В новостройке (2018 год) по адресу улица Люцинская, 1 сдается «двушка» площадью 60 м², в которой есть все необходимое для жизни. Она расположена на шестом этаже, из окон открывается хороший вид.

Современная кухня в скандинавском стиле оборудована индукционной варочной панелью, посудомойкой, холодильником, микроволновой печью, духовым шкафом. В квартире также имеется стиральная машина. Установлены стеклопакеты, металлическая дверь, видеодомофон.

Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0

Собственник отмечает, что дом повышенной комфортности, с системой видеонаблюдения, всегда чистый. Двор благоустроен, есть детская площадка с резиновым покрытием. Для автомобилей есть отдельная большая парковка.

Рядом удобный выезд на МКАД, много остановок общественного транспорта. Поблизости расположены магазины, гипермаркет, рынок, детские сады, поликлиника.

Стоимость аренды квартиры в месяц – $380.

Возле метро "Михалово"

Двухкомнатная квартира на третьем этаже дома по адресу Железнодорожная, 126-Б сдается собственником на длительный срок. Площадь квартиры 44 «квадрата». Одна из комнат проходная. Дом 1963 года постройки.

Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0

В квартире сделан евроремонт. Есть необходимая мебель – диван, двуспальная кровать, шкаф-купе, кухня, стол и стулья. Из бытовой техники имеется газовая плита, холодильник, свч-печь, стиральная машина, телевизор.

Во дворе очень тихо, до метро «Михалово» всего 3-5 минут пешком. Возле дома есть магазины, торговый и спортивный центр, парк, школа, детский сад, поликлиника.

Стоимость аренды квартиры в месяц – $390.

В микрорайоне Веснянка

В доме по адресу Украинки, 4-1 сдается двухкомнатная квартира площадью 54 м² на пятом этаже. Планировка в квартире сделана по чешскому проекту. Дом возведен в 1990 году.

Как указывается в объявлении, в квартире есть электрическая плита, холодильник, свч-печь, стиральная машина, телевизор, интернет, электрический чайник. Из мебели - диван, двуспальная кровать, кухня, обеденный стол. Также имеются кухонные принадлежности. Установлены стеклопакеты, металлическая дверь.

Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0

Микрорайон с развитой инфраструктурой. Возле дома несколько детских садов, школ, поликлиника, парк «Дрозды». Ближайшие торговые центры – Замок, Palazzo, Arena City.

Стоимость аренды квартиры в месяц – $400.

В жилом комплексе "Минск-Мир"

Двухкомнатная квартира в новостройке по адресу проспект Мира, 1 (ЖК «Минск-Мир») сдается в аренду впервые. Площадь квартиры – 41,6 «квадрата», находится она на девятом этаже.

Есть вся необходимая техника – стиральная и посудомоечная машины, встроенные СВЧ-печь и духовой шкаф, холодильник, телевизор. А также мебель: два шкафа-купе, диван и кровать. Здесь проведен безлимитный высокоскоростной интернет (100 Мбит/сек). «Все условия для отдыха и организации комфортного удаленного рабочего места (для сотрудников IT-компаний)», – пишет в объявлении собственник. 

Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0

На территории ЖК находятся супермаркет, кафе, расчетно-справочный центр. Двор благоустроен, есть большая парковка, детские площадки. Метро и остановки наземного общественного транспорта в шаговой доступности.

Стоимость аренды квартиры в месяц – $400.

Возле метро "Петровщина"

В доме по адресу проспект газеты Правда, 14 сдается в аренду на длительный срок двухкомнатная квартира общей площадью 48 м². Одна комната совмещена с кухней. Дом 1978 года постройки, в 2014 году проводился капитальный ремонт.

Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0

В квартире сделан евроремонт, установлены металлическая дверь, стеклопакеты, сигнализация. Есть бытовая техника – электрическая плита, холодильник, свч-печь, стиральная машина, телевизор.

Возле дома есть парковка, двор благоустроен. В этом районе много школ и детских садов. Рядом магазины, отделение банка, кафе и ресторан.

Стоимость аренды квартиры в месяц – $340.

Возле парка Челюскинцев

В новостройке по адресу улица Макаенка, 12-1 сдается «двушка» на седьмом этаже с хорошим видом из окон. Общая площадь 48 м².

Для комфортной жизни в квартире все есть: холодильник, мелкая бытовая техника, стиральная машина, душевая кабина, высокоскоростной интернет, диван, шкаф-купе, большая двуспальная кровать.

Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0

Жилой комплекс граничит с парком Челюскинцев. Здесь всегда свежий и чистый воздух. До станций метро «Московская» и «Парк Челюскинцев» 5-10 минут пешком. Возле дома есть остановки общественного транспорта, школы, поликлиника, детсад.

Стоимость аренды квартиры в месяц – $450.

В районе ж/д вокзала

Эта двухкомнатная квартира подойдет любителям застройки сталинской эпохи. Дом 1956 года постройки находится в самом центре города, по адресу улица Кирова, 3.

Квартира с отличным ремонтом, ее общая площадь составляет 60 «квадратов». В распоряжении арендаторов будут холодильник, посуда, свч-печь, мелкая бытовая техника, стиральная машина, телевизор, двуспальная кровать, шкаф-купе, диван.

Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0

В пешей доступности возле дома есть торговый центр, различные магазины, рестораны, кафе, скверы и парки. Здесь развита транспортная инфраструктура, множество видов общественного транспорта, в том числе междугороднего.

Стоимость аренды квартиры в месяц – $450.

В тихом районе на Волгоградской

Квартира на первом этаже в доме на Волгоградской, 86 сдается в аренду собственником на длительный срок. Общая площадь «двушки» – 65 м². Дом 2009 года постройки.

В квартире есть холодильник, электрическая плита и чайник, телевизор, шкафы, стиральная машина, диван.

Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0

До станции метро «Московская» отсюда можно добраться за 10-15 минут на общественном транспорте, который ходит в достаточном количестве. Возле дома есть магазины, банки, рестораны, фитнес-клубы, детские сады и школы.

Стоимость аренды квартиры в месяц – $370.

В районе "Уручье"

Двухкомнатная квартира площадью 49 м² сдается в аренду в доме по адресу улица Шугаева, 21/1. Дом панельный, 1987 года. Квартира располагается на четвертом этаже.

В квартире есть холодильник, посуда, свч-печь, посудомоечная и стиральная машины, телевизор. Из мебели имеется диван, тахта, шкафы. Сделан евроремонт. Лоджия застекленная, из окон открывается хороший вид на парк.

Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0
Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от 0 до 0

Возле дома детские сады и школы, супермаркеты, тренажерный зал, строительный гипермаркет, парк, Музей валунов. До метро можно добраться пешком или на общественном транспорте.

Стоимость аренды квартиры в месяц – $400.

 
Теги: Минск
 
 
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На Realt.by можно найти тысячи предложений арендных квартир и выбрать подходящую для себя и своей семьи. Мы подобрали 10 двухкомнатных квартир в Минске от $340 до $450 в...
 
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