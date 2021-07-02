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Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от $340 до $450
02.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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Возле метро "Автозаводская"
В доме на Партизанском проспекте, 88 сдается в аренду
В квартире сделан отличный ремонт, как указано в объявлении. Здесь паркетные полы, застекленная лоджия, металлическая дверь, сигнализация. Кухня, спальня, ванная комната укомплектованы мебелью. Из техники в квартире есть электрическая плита, холодильник, кондиционер, стиральная машина.
В пешей доступности метро и остановки общественного транспорта. Рядом располагаются школы, детские сады, отделение банка, поликлиника, больница, рынок, магазины.
Стоимость аренды квартиры в месяц – $356.
В районе Каменной горки
В новостройке (2018 год) по адресу улица Люцинская, 1
Современная кухня в скандинавском стиле оборудована индукционной варочной панелью, посудомойкой, холодильником, микроволновой печью, духовым шкафом. В квартире также имеется стиральная машина. Установлены стеклопакеты, металлическая дверь, видеодомофон.
Собственник отмечает, что дом повышенной комфортности, с системой видеонаблюдения, всегда чистый. Двор благоустроен, есть детская площадка с резиновым покрытием. Для автомобилей есть отдельная большая парковка.
Рядом удобный выезд на МКАД, много остановок общественного транспорта. Поблизости расположены магазины, гипермаркет, рынок, детские сады, поликлиника.
Стоимость аренды квартиры в месяц – $380.
Возле метро "Михалово"
В квартире сделан евроремонт. Есть необходимая мебель – диван, двуспальная кровать, шкаф-купе, кухня, стол и стулья. Из бытовой техники имеется газовая плита, холодильник, свч-печь, стиральная машина, телевизор.
Во дворе очень тихо, до метро «Михалово» всего 3-5 минут пешком. Возле дома есть магазины, торговый и спортивный центр, парк, школа, детский сад, поликлиника.
Стоимость аренды квартиры в месяц – $390.
В микрорайоне Веснянка
В доме по адресу Украинки, 4-1 сдается
Как указывается в объявлении, в квартире есть электрическая плита, холодильник, свч-печь, стиральная машина, телевизор, интернет, электрический чайник. Из мебели - диван, двуспальная кровать, кухня, обеденный стол. Также имеются кухонные принадлежности. Установлены стеклопакеты, металлическая дверь.
Микрорайон с развитой инфраструктурой. Возле дома несколько детских садов, школ, поликлиника, парк «Дрозды». Ближайшие торговые центры – Замок, Palazzo, Arena City.
Стоимость аренды квартиры в месяц – $400.
В жилом комплексе "Минск-Мир"
Есть вся необходимая техника – стиральная и посудомоечная машины, встроенные СВЧ-печь и духовой шкаф, холодильник, телевизор. А также мебель: два шкафа-купе, диван и кровать. Здесь проведен безлимитный высокоскоростной интернет (100 Мбит/сек). «Все условия для отдыха и организации комфортного удаленного рабочего места (для сотрудников IT-компаний)», – пишет в объявлении собственник.
На территории ЖК находятся супермаркет, кафе, расчетно-справочный центр. Двор благоустроен, есть большая парковка, детские площадки. Метро и остановки наземного общественного транспорта в шаговой доступности.
Стоимость аренды квартиры в месяц – $400.
Возле метро "Петровщина"
В доме по адресу проспект газеты Правда, 14 сдается в аренду на длительный срок
В квартире сделан евроремонт, установлены металлическая дверь, стеклопакеты, сигнализация. Есть бытовая техника – электрическая плита, холодильник, свч-печь, стиральная машина, телевизор.
Возле дома есть парковка, двор благоустроен. В этом районе много школ и детских садов. Рядом магазины, отделение банка, кафе и ресторан.
Стоимость аренды квартиры в месяц – $340.
Возле парка Челюскинцев
В новостройке по адресу улица Макаенка, 12-1
Для комфортной жизни в квартире все есть: холодильник, мелкая бытовая техника, стиральная машина, душевая кабина, высокоскоростной интернет, диван, шкаф-купе, большая двуспальная кровать.
Жилой комплекс граничит с парком Челюскинцев. Здесь всегда свежий и чистый воздух. До станций метро «Московская» и «Парк Челюскинцев» 5-10 минут пешком. Возле дома есть остановки общественного транспорта, школы, поликлиника, детсад.
Стоимость аренды квартиры в месяц – $450.
В районе ж/д вокзала
Эта
Квартира с отличным ремонтом, ее общая площадь составляет 60 «квадратов». В распоряжении арендаторов будут холодильник, посуда, свч-печь, мелкая бытовая техника, стиральная машина, телевизор, двуспальная кровать, шкаф-купе, диван.
В пешей доступности возле дома есть торговый центр, различные магазины, рестораны, кафе, скверы и парки. Здесь развита транспортная инфраструктура, множество видов общественного транспорта, в том числе междугороднего.
Стоимость аренды квартиры в месяц – $450.
В тихом районе на Волгоградской
В квартире есть холодильник, электрическая плита и чайник, телевизор, шкафы, стиральная машина, диван.
До станции метро «Московская» отсюда можно добраться за 10-15 минут на общественном транспорте, который ходит в достаточном количестве. Возле дома есть магазины, банки, рестораны, фитнес-клубы, детские сады и школы.
Стоимость аренды квартиры в месяц – $370.
В районе "Уручье"
В квартире есть холодильник, посуда, свч-печь, посудомоечная и стиральная машины, телевизор. Из мебели имеется диван, тахта, шкафы. Сделан евроремонт. Лоджия застекленная, из окон открывается хороший вид на парк.
Возле дома детские сады и школы, супермаркеты, тренажерный зал, строительный гипермаркет, парк, Музей валунов. До метро можно добраться пешком или на общественном транспорте.
Стоимость аренды квартиры в месяц – $400.
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Заезжай и живи. Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от $340 до $450
На Realt.by можно найти тысячи предложений арендных квартир и выбрать подходящую для себя и своей семьи. Мы подобрали 10 двухкомнатных квартир в Минске от $340 до $450 в...
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