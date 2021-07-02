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В Беларуси изменилась система расчета оплаты труда бюджетников
02.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
В Беларуси изменилась система расчета оплаты труда бюджетников. Сейчас существенная роль отводится премиям, как стимулирующей выплате за добросовестную работу. Об этом накануне в
Сейчас в Беларуси насчитывается более 800 тысяч работников бюджетной сферы.
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В Беларуси изменилась система расчета оплаты труда бюджетников. Сейчас существенная роль отводится премиям, как стимулирующей выплате за добросовестную работу....
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