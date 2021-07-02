Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе - мае увеличили экспорт продукции в Россию более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.

"Рынок Российской Федерации для предприятий концерна "Беллесбумпром" всегда был и остается одним из приоритетных. Торгово-экономическое сотрудничество предприятий концерна с российскими компаниями динамично развивается, о чем свидетельствует темп роста экспорта товаров белорусской деревообработки в Россию", - подчеркнули в пресс-службе.

За январь - май организации концерна увеличили экспорт в Россию более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В российские регионы поставлено товаров более чем на $100 млн - это третья часть от общего объема экспорта концерна за пять месяцев текущего года.

Продукция предприятий "Беллесбумпрома" экспортируется в 64 региона Российской Федерации. Это как традиционно географически близкие регионы (Москва, Московская, Смоленская, Брянская области), так и такие отдаленные, как Хабаровский край и Якутия.

Наибольшие объемы продукции реализуются в Московскую область ($12,6 млн), Республику Карелия ($10,6 млн), непосредственно в Москву ($9,7 млн), а также Калужскую область ($6,1 млн) и Краснодарский край ($5,5 млн).

В товарной структуре экспорта в Россию наибольшую долю занимают мебель (более 30%), древесные плиты (ДСП и ДВМ/МДФ - около 30%), бумага и картон (20,3%), а также целлюлоза (17,6%). Поставляются также фанера, двери, окна и прочие деревянные изделия, обои, спички, пиломатериалы, различная тара, продукты лесохимии и другие товары деревообрабатывающего и целлюлозно-бумажного производства.-0-