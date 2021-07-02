Правительство определило порядок использования электронной системы учета древесины

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило порядок использования единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС). Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 июня 2021 года №368, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

ЕГАИС используется для формирования, обработки, анализа, контроля и хранения информации о подлежащей заготовке, заготовленной, вывезенной, транспортируемой и реализованной древесине. Информация вносится в систему с использованием мобильных и стационарных клиентских рабочих мест посредством интернета. Система используется на основании гражданско-правового договора, заключенного оператором ЕГАИС с ее участником на возмездной основе. Размер и порядок оплаты определяет оператор.

Постановлением определены задачи и функции оператора ЕГАИС. В их числе - обеспечение эксплуатации системы, регистрация пользователей, предоставление информации государственным органам, хранение информации, сопровождение и сервисное обслуживание системы, стандартизация и унификация всех информационных процессов в области электронного учета древесины.

Кроме того, установлен перечень сведений, подлежащих внесению в систему. Среди них - сведения об участниках ЕГАИС, разрешительных документах, объемах древесины и местах ее хранения.

В Беларуси единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней внедряется впервые. Программный продукт был разработан белорусскими специалистами, что сделало его в 15-20 раз дешевле стоимости аналогичных зарубежных систем.

"В ЕГАИС предполагается использование современных информационных технологий с учетом передового отечественного и зарубежного опыта, в том числе технологий единой базы данных для доступа к ней как с мобильных устройств, так и стационарных рабочих мест, технологий современных сетей передачи данных, технологий генерации отчетных документов по учету древесины. Посредством системы будет выполняться информационная поддержка и комплексная автоматизация процессов, связанных с выполнением первичных регистрационно-учетных операций, и предоставление данных об объемах заготовки древесины, а также перемещении лесоматериалов", - рассказали в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Использование системы на территории Беларуси станет обязательным с 20 августа 2021 года. Ее внедрение позволит обеспечить ведение учета древесины в заготовленном виде, упростить выписку сопроводительных документов, автоматизировать планирование, учет и анализ всех основных бизнес-процессов и решений в сфере заготовок древесины, контролировать все этапы движения заготовленного сырья, используя только информацию в электронном виде.-0-