Цены на черный металлопрокат снижаются на БУТБ

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на черный металлопрокат снижаются на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"По данным мониторинга цен, регулярно проводимого Белорусской универсальной товарной биржей, в течение июня по ряду позиций черных металлов и изделий из них наблюдалось плавное снижение биржевых котировок", - сказал Роман Янив.

В частности, заметно подешевел горячекатаный лист - один из самых востребованных видов металлопродукции в белорусском промышленном секторе. Так, если в начале июня биржевые сделки по данной позиции (марка ст3, толщина 4-12 мм, стандартный раскрой) на условиях отсрочки платежа с доставкой на склад покупателя заключались по Br3,4-3,5 тыс. за тонну, то на последней торговой сессии цены опустились до Br3,2 тыс. По словам пресс-секретаря, поскольку на биржевой площадке представлена в основном импортная продукция, нисходящий ценовой тренд сформировался под влиянием внешних факторов, прежде всего ситуации на российском рынке.

"С 1 августа в России вводятся экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии. Таким образом правительство страны планирует обуздать рост внутренних цен, которые в значительной степени зависят от экспортных котировок. Аналогичные меры принимаются и в Китае - крупнейшем мировом экспортере стали. Для белорусских покупателей стального проката это четкий сигнал, что уже в ближайшей перспективе цены на эту продукцию, скорее всего, пойдут вниз. Поэтому многие крупные игроки сейчас приняли выжидающую позицию, что, естественно, отразилось на уровне спроса на биржевых торгах. Как результат, имеем поступательное снижение биржевых котировок в течение июня, но пока еще не по всей номенклатуре черных металлов и изделий из них. Есть основания полагать, что в будущем такая динамика сохранится, однако резкого удешевления металла ожидать не стоит", - отметил Роман Янив.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

Доля БУТБ в общем объеме импорта черных металлов и изделий из них в Беларусь в настоящее время составляет 20%. По итогам первого полугодия 2021 года сумма биржевых сделок по данному товарному направлению достигла Br775,6 млн.-0-