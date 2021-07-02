Музей средневековья и экологии, вкусный чай и пиво - всего за 15 рублей. Почему вам стоит всей семьей поехать в агроусадьбу «Эколенд»

Экологический центр в "подземелье"

Усадьба «Эколенд» находится в 3 километрах от Минска в агрогородке Новый Двор. Работает с 2007 года и поначалу ничем не отличалась от других многочисленных усадеб.

- Мы принимали на ночлег гостей, проводили различные мероприятия – банкеты, свадьбы, юбилеи, корпоративы. Но этот вид деятельности не приносил нам большой радости и не давал возможности раскрыть свой потенциал. Поэтому мы стали активно изучать тему экологии, а затем открыли свой интерактивный экологический Центр. Сегодня это основное направление деятельности нашей агроусадьбы. Мы говорим с детьми об экологии как о единой экосистеме взаимодействия человека с окружающим миром. Позднее возникла идея создания сообщества – кластера - из числа владельцев агроусадеб, которые работали бы по экологической тематике. Сегодня все вместе развиваем это направление, - рассказывает хозяин усадьбы «Эколенд» Михаил Захаренко.