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Музей средневековья и экологии, вкусный чай и пиво - всего за 15 рублей. Почему вам стоит всей семьей поехать в агроусадьбу «Эколенд»
02.07.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Эколенд» - вторая
Экологический центр в "подземелье"
Усадьба «Эколенд» находится в 3 километрах от Минска в агрогородке Новый Двор. Работает с 2007 года и поначалу ничем не отличалась от других многочисленных усадеб.
- Мы принимали на ночлег гостей, проводили различные мероприятия – банкеты, свадьбы, юбилеи, корпоративы. Но этот вид деятельности не приносил нам большой радости и не давал возможности раскрыть свой потенциал. Поэтому мы стали активно изучать тему экологии, а затем открыли свой интерактивный экологический Центр. Сегодня это основное направление деятельности нашей агроусадьбы. Мы говорим с детьми об экологии как о единой экосистеме взаимодействия человека с окружающим миром. Позднее возникла идея создания сообщества – кластера - из числа владельцев агроусадеб, которые работали бы по экологической тематике. Сегодня все вместе развиваем это направление, - рассказывает хозяин усадьбы «Эколенд» Михаил Захаренко.
Интерактивный экологический центр разместился в "подземелье" (цокольном помещении дома) и имеет несколько тематических залов с различными ребусами, экспонатами и сказочными героями, с помощью которых с детьми говорят о ценностях и взаимоотношениях с окружающим миром.
Однако прежде чем спуститься в туда, Михаил обращает наше внимание на мини-выставку. Одна из них знакомит детей со способом переработки макулатуры, в ходе которой появляется такая большая ценность, как книга. Здесь они узнают и о таком всемирно известном движении, как буккроссинг.
- Мы пытаемся вовлечь детей в это движение. В Минске в общественных местах создали свои домики книги. Любой человек может прийти сюда, взять книгу, прочитать ее и оставить в другом месте. Таким образом книга передается из рук в руки и продолжает жить, - дополняет Михаил.
Обращает на себя внимание и мистическое дерево, дотронувшись до которого, дети могут загадать желание, которое обязательно сбудется. Клену, который рос в имении Новый Двор, принадлежащем в XVIII веке Прушинским, исполнилось уже 200 лет.
На выставке представлены водяное колесо и колодец. Через эти сооружения до детей доносится мысль о том, что вода – ценнейший источник жизни человека и что бывает, когда она уходит.
Здесь же нашел прописку и известный герой из сказки «Волшебник Изумрудного города» пугало Страшила. Его изготовили из металлолома.
- Наша цель – привлечь внимание детей к ресурсам. На примере Страшилы мы показываем детям, как из металлических отходов можно сделать интересный арт-объект, - говорит Михаил.
В зале дети в игровой форме получают ответы на различные вопросы о способах спасения планеты, узнают, что такое одноразовые и многоразовые вещи, какой вред приносит пластик и т.д.
- Самое главное, что мы обо всем этом детям практически ничего не рассказываем. Мы вовлекаем их в игру, подсказываем тему. Всегда в группе находится школьник, который знает и может рассказать другим детям, как происходят те или иные процессы в природе. В ходе экскурсии дети узнают, зачем собирается макулатура, какая перерабатывается, а какая - нет, что из нее делают. На примерах показываем взаимозаменяемость одноразовых вещей на многоразовые. Например, одно единственное полотенце заменяет 120 одноразовых рулонов бумаги. Мы сделали мусорные ящики в виде человечков. Теперь дети с ними здороваются и играют. Они стали членами большой дружной семьи, - говорит Михаил.
Зеркальный лабиринт
Далее попадаем в зеркальный интерактивный лабиринт. В отражении из букв дети составляют слова – названия диких животных и птиц. Акцент сделан на исчезающих в природе видах. Практика показывает, что чем младше ребенок, тем проще ему это сделать. Следующий шаг: слова, прочитанные в зеркальном лабиринте, надо написать в зеркальном отражении на бумаге. Михаил предложил мне написать свое имя. Задача эта не из простых. С первого раза у меня не получилось.
- Это живое общение с детьми, которое вызывает у них интерес, - поясняет Михаил.
Затем детям раздают деревянные следочки. Они должны найти среди них пару, оставить след на песке и определить, какому животному или птице он принадлежит. На стендах содержится информация о том, почему не следует выбрасывать мусор в лесу и что происходит в природе, когда люди сорят. Например, алюминиевая банка из-под пива будет разлагаться 500 лет. Есть и примеры опасных отходов, оставленных людьми, из-за вреда которых земля никогда не выздоровеет.
Еще на одном стенде отражено устройство почвы. Там представлены три вида земледелия – органическое, пермакультурное и интенсивное. В одном ящике в почве живет калифорнийский червяк, который перерабатывает органические отходы и повышает плодородие почвы. Таким образом дети узнают, какой вред наносят почве отходы, как из них можно зарабатывать деньги и тем самым оздоравливать почву. Кстати, калифорнийский червяк разводится на внутреннем дворе усадьбы, а затем реализуется на рынке.
Свой маленький заводик
В экологическом центре можно понаблюдать и за тем, как работает мусороперерабатывающий завод на примере представления «В гостях у Мусорного Монстра». В образе директора завода выступает персонаж из серии мультфильмов миньон, в роли пожирателя отходов - пэкмен. В ходе представления дети забрасывают свои бумажные листочки, на которых писали слова в зеркальном лабиринте, в пасть пэкмена. Он пожирает мусор и направляет в топку на заводе. При горении выделяется дым, который выбрасывается в атмосферу вместе с вредными веществами и засоряет окружающую среду.
- Детям становится понятно, что с отходами нужно обращаться правильно и осторожно, не сжигать их, тем самым нанося большой вред природе, - уточняет Михаил.
Свои чаи и пончики
Попадаем еще в одну интерактивную комнату, где для детей и взрослых проводятся мастер-классы по различным программам. Например, детям показывают разные зерна – пшеничные, ячменные и другие, рассказывают, из каких зерен варится та или иная каша. Есть жернова, которые перемалывают зерна в муку, а затем из нее в печке выпекается хлеб и пироги. Еще есть жернова для перемалывания трав.
- Мы сами выращиваем травы и готовим свои чаи, угощаем ими детей. И пончиками. Детям очень нравится такая чайная церемония, - говорит Михаил.
Для взрослых проводится мастер-класс по приготовлению пива.
- Мы сами варим пиво. Рассказываем экскурсантам об истории приготовления этого напитка, показываем процесс его получения у нас, ну и, естественно, угощаем им своих гостей. Также рассказываем, что такое сбитень. Предлагаем продегустировать и другие напитки, среди них медовуха, лимончелло, клюковка, крамбамбуля и др., - дополняет хозяин усадьбы.
Зашли мы и во внутренний дворик дома. Здесь, среди прочего, выращиваются различные травы, которые используются для приготовления чаев - зубровка, душица, мята (7 сортов), котовник и др.
- Выращиваем 12 сортов чайных пряных трав. И все это благодаря калифорнийскому червяку и технологиям, которые используем в хозяйстве. Есть и травы, из которых готовятся приправы - черемша садовая, любисток, пастернак, - рассказывает Михаил.
Музей средневековья
В усадьбе «Эколенд» совместно с соседней усадьбой «Новый Двор» руками владельцев двух собственников – Михаила Захаренко и Александра Апановича - по музейным образцам создана единственная в Беларуси интерактивная музейная средневековая экспозиция, которая в основном рассчитана на посещения детей.
- Пока такого проекта нет нигде в Беларуси, - говорит собственник усадьбы «Новый Двор» Александр Апанович. - Дети не просто приезжают посмотреть экспозицию. В музее все предметы и вещи, начиная от эпохи Древнего Рима и заканчивая I веком нашей эры, представлены в интерактивном виде. Экспозиция создавалась под заказ для исторического музея, но открылась в усадьбе «Эколенд». Каждая деталь предмета выполнена достоверно и имеет исторический вес.
В музее хранится много предметов эпохи Древнего Рима – мечи, шлемы гладиаторов. Они сделаны как боевые, застегиваются, расстегиваются, их можно рубить топором. Есть и шлем, идентичный тому, который использовался в древнеримском городе Помпеи, что недалеко от Неаполя.
Находим в музее и античную выставку, где представлены мини доспехи легионеров.
- Дети могут не просто посмотреть на доспехи, но и примерить их на себя, - говорит Михаил.
Представлены в музее и предметы эпохи викингов – например, щиты XI-XII веков.
Что касается древней истории Беларуси, то в музее хранятся предметы, которые использовались в быту еще во времена существования Полоцкого княжества середины X века – например, меч князя Рогволода, шлем с гербом князя Изяслава и другие.
Среди интересных вещей находим в музее бочку пьяниц, различные маски людей, кольчуги, костюмы рыцарей, корону французских королей, щит Цезаря, шлем Саладина. Есть здесь и средневековые механизмы наказания людей – гильотина, гаррота, стул Иуды и др.
В музее проводятся бои гладиаторов, выступления легионеров, в которых может поучаствовать любой школьник.
Кроме экологического, усадьба работает и в других направлениях: кэтленд (экскурсии «Путешествие в город котов»), квасленд (чайные церемонии), фолькленд (танцы, песни, шляхетский театр). Есть и
- Из улиток мы делаем филе, потом замораживаем его. Маринуем улитки, а затем продукцию поставляем в ресторан, - уточняет Михаил.
Каждая экскурсия длится 2,5-3 часа и обходится в 15 рублей на человека. До пандемии в каникулярное время, выходные и праздничные дни усадьба принимала по 300 человек в день. Этим летом еще не было ни одной экскурсии. Но семье не приходится скучать. Хозяйство у Михаила большое, и приложить руки всегда есть куда. Двери усадьбы «Эколенд» всегда открыты для туристов, где каждый найдет для себя что-то новое и интересное.
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Музей средневековья и экологии, вкусный чай и пиво - всего за 15 рублей. Почему вам стоит всей семьей поехать в агроусадьбу «Эколенд»
«Эколенд» - вторая агроусадьба туристско-экскурсионного маршрута по агроэкотуризму в Минском районе. Она имеет много направлений деятельности, однако основное -...
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