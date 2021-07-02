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БЕЛАЗ поучаствует в выставке "Иннопром" в Екатеринбурге
02.07.2021 12:29 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ с 5 по 8 июля примет участие в 11-й международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
Белорусский автомобильный завод презентует лучшие технологии и инновации, применяемые в выпускаемой технике для повышения ее производительности, надежности и безопасности.
Делегация БЕЛАЗ примет участие в деловых мероприятиях: пленарных сессиях, международных симпозиумах, проведет встречи с крупными горнодобывающими предприятиями.
Все посетители стенда смогут попасть на увлекательную интерактивную экскурсию по производственным цехам завода БЕЛАЗ с помощью VR-технологий. Кроме того, будет работать BELAZ-Shop, где гости смогут приобрести фирменные сувениры.
ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-
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Белорусский автомобильный завод презентует лучшие технологии и инновации, применяемые в выпускаемой технике для повышения ее производительности, надежности и...
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