Источник материала: БT

Второй квартал стал худшим для биткоина за три последних года - за этот период криптовалюта подешевела более чем на 43 %. За три месяца стоимость главной криптовалюты упала более чем на $25 тыс. Сегодня стоимость цифровой монеты около $33,5 тыс. Основным триггером распродаж биткоина стали новости из Китая. Там власти запретили финансовым корпорациям оказывать услуги криптовалютным компаниям и усилили давление на майнинговые компании. Это вызвало панику у инвесторов, которые стали распродавать цифровые монеты.





Читайте также:





