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Второй квартал стал худшим для биткоина за три последних года
02.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Второй квартал стал худшим для биткоина за три последних года - за этот период криптовалюта подешевела более чем на 43 %. За три месяца стоимость главной криптовалюты упала более чем на $25 тыс. Сегодня стоимость цифровой монеты около $33,5 тыс. Основным триггером распродаж биткоина стали новости из Китая. Там власти запретили финансовым корпорациям оказывать услуги криптовалютным компаниям и усилили давление на майнинговые компании. Это вызвало панику у инвесторов, которые стали распродавать цифровые монеты.
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Второй квартал стал худшим для биткоина за три последних года - за этот период криптовалюта подешевела более чем на 43 %. За три месяца стоимость главной...
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