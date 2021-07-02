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Курсы валют на 2 июля
02.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах белорусский рубль укрепился к доллару и евро. За американский доллар просят минимально 2 рубля 53 копейки. Евро опустился до 3 рублей ровно. Российский рубль незначительно подорожал - 3,47 стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах белорусский рубль укрепился к доллару и евро. За американский доллар просят минимально 2 рубля 53 копейки. Евро опустился до 3 рублей ровно....
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