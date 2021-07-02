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Потери из-за пандемии - глобальная экономика не досчитается более $4 трлн

02.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Глобальная экономика потеряет более $4 трлн из-за обвала туротрасли. Причина тому - пандемия. Такие данные представлены в докладе Конференции ООН по торговле и развитию. Эксперты прогнозируют три сценария и их возможные последствия. Во всех трех случаях они исходят из того, что число туристов будет сокращаться. Самый пессимистичный подразумевает уменьшение на 75 %. 


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Глобальная экономика потеряет более $4 трлн из-за обвала туротрасли. Причина тому - пандемия. Такие данные представлены в докладе Конференции ООН по торговле и...
 
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