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Предприятия Беллесбумпрома увеличили экспорт на 35,8 %
02.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Предприятия Беллесбумпрома увеличили экспорт почти на 36 %, практически достигли отметки в $330 млн. Больше продали мебели, древесных плит, фанеры, бумаги и картона. Практически все предприятия концерна экспортно-ориентированы, на внешние рынки они реализуют более 80 % своей продукции. География поставок - 60 стран.
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Предприятия Беллесбумпрома увеличили экспорт почти на 36 %, практически достигли отметки в $330 млн. Больше продали мебели, древесных плит, фанеры, бумаги и картона....
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