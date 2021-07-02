Поток грузовых авто через белорусский участок границы ЕАЭС увеличился на 11,3 %

Источник материала: БT

За пять месяцев этого года через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси проследовали более 1 млн грузовых машин. Рост на 11 %. Ежесуточно наши таможенники оформляют свыше 6 700 грузовых автомобилей. В Государственном таможенном комитете отметили, проводится активная работа по обновлению и совершенствованию инфраструктуры на границе. К примеру, в течение этого и следующего годов в автомобильном пункте пропуска "Бенякони" планируется строительство новой площадки для размещения инспекционно-досмотрового комплекса. Там же создадут зону ожидания для 250 авто, инфраструктуру для отдыха и питания водителей международных перевозок.





Читайте также:





