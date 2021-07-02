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Поток грузовых авто через белорусский участок границы ЕАЭС увеличился на 11,3 %

02.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

За пять месяцев этого года через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси проследовали более 1 млн грузовых машин. Рост на 11 %. Ежесуточно наши таможенники оформляют свыше 6 700 грузовых автомобилей. В Государственном таможенном комитете отметили, проводится активная работа по обновлению и совершенствованию инфраструктуры на границе. К примеру, в течение этого и следующего годов в автомобильном пункте пропуска "Бенякони" планируется строительство новой площадки для размещения инспекционно-досмотрового комплекса. Там же создадут зону ожидания для 250 авто, инфраструктуру для отдыха и питания водителей международных перевозок. 


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За пять месяцев этого года через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси проследовали более 1 млн грузовых машин. Рост на 11 %. Ежесуточно наши таможенники оформляют...
 
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