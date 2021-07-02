За I полугодие в Беларусь поступило 6,22 млн тонн российской нефти

РФ поставила в Беларусь за первое полугодие 6,22 млн тонн нефти, увеличив поставки на 34% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом пишет «Интерфакс-Запад», ссылаясь на Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса РФ (ЦДУ ТЭК).

Согласно информации в оперативной сводке, экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в I полугодии 2021 года составил 104,06 млн тонн, что на 12,1% ниже аналогичного показателя 2020 года.

Если исходить из равномерного распределения поставок нефти по году и объема в 18 млн тонн, который закупался Беларусью до 2020 года, то объем импорта из РФ в первом полугодии должен был составить 9 млн тонн, замечает reform.by.

В конце ноября 2020 года посол РФ Дмитрий Мезенцев говорил , что взаимоприемлемое решение по поставкам нефти и газа в 2021 году Минск и Москва найдут вне политических параллелей. Он подчеркнул, что между сторонами действуют базовые договоренности о ежегодных поставках энергоресурсов и напомнил о выполнении российской стороной условий поставки нефти, о которых ранее просил Минск.

Однако Беларусь и РФ согласовали условия поставок российской нефти на 2021 год в прошлом декабре «на прежних условиях». Тем временем недавно появилась информация о том, что российская компания «Транснефть», являющаяся оператором трубопровода «Дружба», отказалась от поставок нефти на новополоцкий «Нафтан», передает Еврорадио.