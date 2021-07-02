В Беларуси придают большое значение безопасности БелАЭС - руководитель экспертной группы МАГАТЭ

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси придают большое значение вопросам безопасности и надежности БелАЭС. Об этом заявил руководитель экспертной группы МАГАТЭ Джозеф Сандовал (США), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

1 июля экспертная группа МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) завершила работу на площадке БелАЭС. Специалисты ознакомились с материалами по вопросам функционирования системы физической защиты атомной станции, посетили ее объекты. Предварительные итоги визита эксперты подведут к концу своей миссии в Беларуси - 9 июля.

Завершая работу на атомной станции, руководитель экспертной группы Джозеф Сандовал поделился своими впечатлениями от визита на БелАЭС. "Я очень впечатлен той важностью, которую правительство Беларуси придает вопросам безопасности и надежности атомной станции. Наша роль заключается в том, чтобы сравнить и оценить применяемые в Беларуси практики относительно имеющихся у нас международных соглашений и затем предоставить правительству свои рекомендации", - сказал он.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится вблизи Островца Гродненской области.-0-